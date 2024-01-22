В Польше вблизи украинской границы обнаружили железный клад римской эпохи (фото)

В лесу близ Грубешува, Польша, вблизи границы с Украиной, лесник обнаружил клад железного оружия. Матеуш Филиппович и несколько друзей наткнулись на железные предметы в начале этого месяца.

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В болотистой местности они увидели ржавый, грязью покрытый объект, который не смогли идентифицировать. Они выкопали небольшую яму, чтобы извлечь предмет, и нашли больше дюжины дополнительных железных предметов, сообщает The History Blog.

Когда музейщики получили доступ к артефактам, оказалось, что находка содержала девять железных наконечников копий, два железных боевых топора, один топор с лезвием, один железный щитодержатель и два железных острия или долота.

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Сокровище должно быть собрано и намеренно передано на хранение в древности, вероятно, в период Римской империи. На месте находки нет следов захоронения, нет костей, нет керамики, только оружие.

Это означает, что кто-то принес органический контейнер, наполненный частями железного оружия, в древнее болото и оставил их там. Контейнер просуществовал достаточно долго, чтобы сохранить их вместе в одной группе перед тем, как разложиться. Возможно, железное сокровище было занесено готами.

В отличие от других народов, населявших эту территорию в древности, готы не прятали железное оружие и орудия труда в могилах. Сейчас объекты проходят консервацию в Музее ксендза Станислава Сташица.

Ранее археологи обнаружили в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет. Существо жило за 45 миллионов лет до первых динозавров.

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