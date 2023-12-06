В Полтаве отравились несколько десятков студентов юридического института: что известно

В Полтаве в ночь с 5 на 6 декабря госпитализировали 27 студентов Полтавского юридического института с отравлением. По данным начальника Полтавской ОВА Филипа Пронина, студенты питались в столовой Полтавской политехники.

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По предварительной информации, в течение ночи с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого. Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, сообщил Пронин.

"Причины инцидента устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", — добавил глава ОВА.

16 госпитализированных студентов находится сейчас в областной инфекционной больнице, рассказала Суспильному директор заведения Наталья Свириденко. Они – в состоянии средней тяжести. Среди их симптомов – тошнота, диарея и т.д. С ними работают врачи.

Других студентов, по словам Натальи Свириденко, госпитализировали в 1-ю больницу Полтавы.

Причины отравления устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. В университете проверяют столовую. Начато эпидемиологическое расследование.

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