В Помпеях обнаружили фигурки древнего культа богини Кибелы (фото)

В Помпеях во время раскопок дома, рядом с домом Леды и Лебедя, археологи обнаружили 13 терракотовых фигурок. По мнению исследователей, они связаны с культом богини Кибелы.

Видео дня

Фигурки были расписаны яркими полихромными красками, следы которых сохранились. Об этом сообщает The History Blog.

Ниша с фигурками была выложена травертиновыми блоками, а фигурки были найдены в вертикальном положении по горизонтальной линии, что свидетельствует о том, что они были выстроены на полки. Также были найдены многие фрагменты терракоты, поэтому на полке, вероятно, было гораздо больше статуэток.

Читайте также: В Камбодже обнаружили шесть древних статуй (фото)

Среди изображенных не людей – грецкий орех, миндаль, голова петуха и стеклянная сосновая шишка, которую каким-то образом удалось не разбить до основания.

Зародившись во Фригии, культ Кибелы поклонялся ей как богине природы и ее циклам: рождению, смерти и обновлению.

Одной из фигурок является Аттис, узнаваемый за его фригийским колпаком, цистой, которую он носит, пастухим крюком и петухом. Есть также отдельная вотивная фигурка петуха, миндаль и сосновая шишка, а также фрагмент женской фигуры, изображающий мать, собирающуюся дать грудь своему младенцу.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!