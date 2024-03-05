В Помпеях обнаружили фреску в возрасте 2000 лет в отличном состоянии

В Помпеях археологи обнаружили древнюю фреску, которой более 2 тысяч лет. На росписи изображены мифологические персонажи Фрикса и Гелла (или Элли) из древнегреческих преданий.

Видео дня

Миф рассказывает о брате и сестре, которые бегут из родного дома, изгнанных злой мачехой, стремившейся к их смерти. Дети спасаются благодаря богине Гэри, садясь на барана с золотым руном. Об этом пишет Arkeonews.

Однако Гелла соскальзывает с животного и топится в проливе между Европой и Азией, с тех пор названным Геллеспонтом. Фреска изображает этот момент – Хэлла исчезает в волнах, в то время как Фрикс остается живым.

Читайте также: В Англии нашли невероятно редкий артефакт с изображением римского бога богатства (фото)

По словам директора Помпейского археологического парка Габриэля Цухтригеля, эта находка – не просто иллюстрация древнегреческой мифологии, а ощутимая связь с обыденной жизнью помпейцев. Фреска удивительной сохранности украшала небольшой, но богато украшенный дом. Цухтригель называет ее "мифом, типичным для Древней Греции и одновременно для Помпеи, где греческие мифы присутствуют во всех домах".

Также обнаружены другие произведения искусства, в том числе натюрморты и женские портреты, обогащающие этот археологический объект. Ученые надеются в ближайшее время открыть эти дома для широкой общественности.

Напомним, в Англии нашли село, по неизвестным причинам пропавшее 500 лет назад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !