В пустыне Сахара обнаружили древний рисунок возрастом 5000 лет: повторяет мотив рождественского вертепа

Археологи нашли в пустыне Сахара наскальное изображение, которое может быть самым древним в мире рисунком рождественского вертепа. Этот рисунок, созданный в эпоху неолита или каменного века, был обнаружен итальянскими исследователями в полости, известной теперь как "Пещера родителей". Он изображает новорожденного младенца, приютившегося между двумя родителями, окруженного двумя животными, а на востоке сияет звезда.

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Об этом пишет Arkeonews.

Эта находка бросает вызов устоявшимся верованиям о происхождении рождественского вертепа, поскольку предшествует библейскому рассказу о рождении Иисуса на целых 3 000 лет.

Геолог Марко Морелли, директор Музея планетарных наук в Прато, Италия, возглавивший экспедицию, обнаружившую рисунок, заявил: "Это очень невероятная сцена, действительно напоминающая рождественский вертеп. Но она предшествует ему примерно на 3 000 лет".

Рисунок, выполненный красновато-коричневой охрой, может похвастаться такими необычными элементами, как безголовый лев — символ, который ассоциировался с Иисусом — и бабуин или обезьяна. Звезда на востоке и немного приподнятый младенец, что, возможно, указывает на рождение или беременность, придают еще больше слоев таинственности.

Морелли признал, что это открытие имеет важные последствия для понимания происхождения религиозных символов и традиций. Он сказал: "Открытие имеет несколько последствий, поскольку поднимает новые вопросы об иконографии одного из самых мощных христианских символов. Мы не находили подобных сцен до раннехристианской эпохи".

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Рождественский вертеп, неотделимая часть христианской традиции, происходит от евангельских рассказов от Матфея и Луки. Евангелие от Матфея рассказывает о мудрецах, идущих за звездой к месту рождения Иисуса, а Евангелие от Луки описывает Иосифа и Марию, которые ищут убежища в пещере или хлеву, потому что все постоялые дворы были переполнены.

Это древнее изображение вертепа бросает вызов нашему пониманию того, как эти религиозные символы и традиции развивались на протяжении веков. Оно приглашает нас переосмыслить культурный и исторический контексты, сформировавшие символ Рождества.

Пока исследователи продолжают изучать последствия этого открытия, оно открывает увлекательное окно в богатый гобелен человеческой истории и эволюцию заветных традиций.

Напомним,в библиотеке Ватикана нашли утраченный фрагмент Библии в возрасте 1750 лет.

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