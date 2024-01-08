В Раде пообещали изменить скандальный закон о мобилизации: какие планы у депутатов

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел правительственный законопроект о мобилизации.

Видео дня

По словам секретаря комитета Романа Костенко, законопроект будет существенно изменен, но пока неясно, произойдет ли это до второго чтения или еще до доработки. Об этом он сообщил в интервью НВ.

Читайте также: В Украине готовят мобилизацию женщин

Костенко сообщил, что комитет работал над законопроектом два дня, слушая выступления представителей правительства, Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. По его словам, в комитете возникло много вопросов к законопроекту, начиная от технических и юридических моментов и заканчивая концептуальными нормами.

"Мы хотим, чтобы на выходе мы получали достижение тех целей, которые ставили правительство и Министерство обороны, подавая этот законопроект", – сказал Костенко.

По его словам, комитет 9 января примет решение о дальнейшей судьбе законопроекта. Комитет может порекомендовать его доработать, либо отклонить его, либо направить ко второму чтению.

Если законопроект будет отправлен на доработку, это может задержать его принятие. По словам Костенко, правительство подало законопроект в январе, чтобы пополнение в армию прибыло на фронт в апреле.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!