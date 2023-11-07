В результате извержения вулкана в Японии образовался новый остров (видео и фото)

Новый вулканический остров возник после подводного извержения в японской цепи островов Огасавара, расположенной более чем в 1000 километрах южнее Токио в Тихом океане.

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Как сообщает GlobalNews, на днях авиабаза Морских сил самообороны на острове Ивото сообщила о шумном шуме, а также взлетающих в воздух из воды песок и грязь. Позже фото и видео, снятые с высоты птичьего полета, подтвердили появление "новой земли" в километре от южного побережья острова, у кратера подводного вулкана.

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Маэно Фукаши из Института исследования землетрясений Токийского университета сказал, что диаметр острова составляет около 100 метров. По словам эксперта, не исключено, что островок продолжит расширяться, если извержения будут продолжаться.

Новый остров образовался у кратера подводного вулкана: это уже случалось в прошлом, но из-за суровых условий, созданных Тихим океаном, они были затоплены через несколько месяцев.

Издание пишет, что островок расположен в цепи островов Огасавара более чем в 1000 километрах южнее Токио в Тихом океане.

Японское метеорологическое агентство (JMA) объявило, что с 21 октября на острове Ивото с интервалом в несколько минут происходило множество небольших толчков. Это явление не является новым у побережья Японии, часто случается так, что в результате извержения этих подводных вулканов обнаруживаются груды камней, отложений и песка, которые порождают островки, в частности это первое, образующееся в этом регионе с 1986 года.

В начале этого года цифровое картографирование привело к открытию около 7000 новых островов по всей Японии. Острова были нанесены на карту после того, как Управление геопространственной информации Японии провело исследование – первое в своем роде за 35 лет. Однако это не повлияло на официальный размер территории Японии – он составляет сейчас 37 000 квадратных километров.

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