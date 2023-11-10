В Саудовской Аравии обнаружили гигантский ручной топор возрастом 200 000 лет (фото)

На северо-западе Саудовской Аравии обнаружили гигантский ручной топор возрастом более 200 000 лет. Находку сделали в регионе Ал-Ула.

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Изготовлен из мелкозернистого базальта, топор имеет длину 51,3 см. Об этом сообщает The History Blog.

Топор был обнаружен на равнине Курх международной группой археологов. Команда нашла более десятка других ручных топоров, все они меньше гигантского примера, и все они также датируются периодом нижнего-среднего палеолита.

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Ручной топор является одной из важнейших находок при исследовании равнины Курх. Этот удивительный каменный инструмент является величайшим примером из серии каменных орудий.

Это вполне может быть один из самых больших ручных топоров, когда-либо найденных.

Напомним, ученым удалось расшифровать 3500-летние таинственные иероглифы.

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