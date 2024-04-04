В Северной Ирландии нашли более 140 средневековых могил ''казненных преступников'' (фото)

Археологи наткнулись на кладбище 14-го или 15-го века, которое, вероятно, принадлежало разрушенному средневековому аббатству в Северной Ирландии. На кладбище было найдено 146 человеческих останков, некоторые из которых, как полагают, могут быть останками казненных преступников.

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Большинство погребений были христианскими, но некоторые отличались. Большинство людей на кладбище были похоронены с запада на восток, что соответствует традиционному христианскому похоронному обряду. Однако некоторые могилы были ориентированы с севера на юг, что может свидетельствовать, что этим людям было отказано в полном христианском погребении, пишет Live Science.

Археологи полагают, что эти люди могли быть преступниками.

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По словам археологов, людей, которых хоронили с севера на юг, могли считать преступниками. Это утверждение основывается на том, что они похоронены нетрадиционным способом, возможно, как форма наказания.

Археологи ожидают, что дальнейшие исследования останков дадут больше информации о людях, похороненных на кладбище. Это может включать в себя их возраст, этническое происхождение, состояние здоровья и причины смерти.

Напомним, в Англии нашли богато украшенную римскую виллу с "таблицами проклятия".

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