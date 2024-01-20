В Швейцарии нашли нетронутую средневековую перчатку (фото)

Швейцарские археологи нашли чрезвычайно хорошо сохранившуюся рукавицу XIV века во время раскопок юго-восточнее замка Кибург в Пфеффиконе. Перчатка, состоящая из отдельных железных пластин, сложенных один на один, как чешуя, лучше всего сохранена в своем классе, когда-либо найденной в Швейцарии.

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Перчатка, предназначенная для правого запястья, была найдена в ткацком погребе, уничтоженном пожаром в 14 веке. Наличие кузнеца указывало на находку формы вместе с более чем 50 хорошо сохранившимися металлическими предметами, включая молотки, ключи, наконечники снарядов и необычную рукавицу, пишет ArchaeologyMag.

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Кантональный департамент инфраструктуры Цюриха подчеркнул редкость таких находок, заявив, что сегодня в Швейцарии было обнаружено всего пять перчаток 14-го века, ни одна из которых не совпадала с уровнем хранения и детализацией перчатки Кибурга. Лорена Буркхардт, руководитель проекта, подчеркнула уникальность образца Кибурга, заявив: "Открытие сенсационно из-за его возраста и состояния".

Состояние хранения варежки позволяет распознать многочисленные производственные и декоративные детали, что отличает ее от ранее известных образцов. Компоненты изначально были прикреплены к кожаному или текстильному основанию, демонстрируя тщательное мастерство.

Это открытие дает ценную информацию о средневековой технике изготовления брони и военной культуры того времени. Оно также поднимает вопрос о дефиците таких артефактов и о том, были ли они редкими, или намеренно переплавлены в Средневековье.

Напомним, в лесах Амазонки обнаружили долину 2000-летних поселений.

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