В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)

Археологи в Швеции обнаружили средневековое погребение чрезвычайно высокого человека, похороненного с длинным мечом. При жизни, вероятно, мужчина был дворянином, поддерживавшим злосчастный союз региона с Данией и Норвегией.

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Могила была найдена в центре города Хальмстад, на западном побережье Швеции. Человек в могиле имел рост около 1,9 метра, что было впечатляющим для рубежа 16-го века, пишет Live Science.

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Рядом с мужчиной был похоронен меч длиной более 1,3 метра, который, вероятно, был инкрустирован другим металлом для создания небольших христианских крестов.

Археологи считают, что мужчина мог быть богатым приверженцем Кальмарской унии, согласно которой один монарх объединил королевства Дании, Швеции и Норвегии.

"Мы предполагаем, что он был частью высокого дворянства Кальмарской унии и, возможно, владел имуществом как в Швеции, так и в Дании. Эти люди стали очень, очень могущественными", — сказал руководитель раскопок Йохан Кланге.

Могила была найдена в пределах монастырской церкви, поэтому вероятно, что мужчина и еще два человека, похороненные рядом — мужчина и женщина — были членами знатной семьи, которая жила в регионе.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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