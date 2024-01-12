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В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)

Былим Елена

В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)

Археологи в Швеции обнаружили средневековое погребение чрезвычайно высокого человека, похороненного с длинным мечом. При жизни, вероятно, мужчина был дворянином, поддерживавшим злосчастный союз региона с Данией и Норвегией.

Могила была найдена в центре города Хальмстад, на западном побережье Швеции. Человек в могиле имел рост около 1,9 метра, что было впечатляющим для рубежа 16-го века, пишет Live Science.

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В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)
В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)

Рядом с мужчиной был похоронен меч длиной более 1,3 метра, который, вероятно, был инкрустирован другим металлом для создания небольших христианских крестов.

В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)
В Швеции нашли средневековое погребение очень высокого мужчины: был похоронен с огромным мечом (фото)

Археологи считают, что мужчина мог быть богатым приверженцем Кальмарской унии, согласно которой один монарх объединил королевства Дании, Швеции и Норвегии.

"Мы предполагаем, что он был частью высокого дворянства Кальмарской унии и, возможно, владел имуществом как в Швеции, так и в Дании. Эти люди стали очень, очень могущественными", — сказал руководитель раскопок Йохан Кланге.

Могила была найдена в пределах монастырской церкви, поэтому вероятно, что мужчина и еще два человека, похороненные рядом — мужчина и женщина — были членами знатной семьи, которая жила в регионе.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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