rus
Українська
Наука

В Швеции нашли жуткое захоронение: у скелетов людей отсутствуют черепа (фото)

Былим Елена

В Швеции нашли жуткое захоронение: у скелетов людей отсутствуют черепа (фото)

Новое исследование дольмена Тиарпа, доисторической гробницы, расположенной в Швеции, дало сенсационные результаты. Археологи обнаружили, что гробница, датированная 3500 годом до н.э., использовалась для захоронений в два этапа, и что у похороненных людей не было черепов.

Как сообщает EurekAlert, наиболее впечатляющим аспектом исследования является то, что из некоторых скелетов исчезли определенные части тела. Черепа, кости бедра и руки – все это отсутствует, а мелкие кости рук и ног, зубы и фрагменты ребер сохранились.

Читайте также: На территории Греции нашли редкую золотую застежку для платья в возрасте 3000 лет

Археологи не могут до конца объяснить эту необычную находку. Возможно, извлечение костей было частью ритуала захоронения, или же за этим стоит другая причина.

В Швеции нашли жуткое захоронение: у скелетов людей отсутствуют черепа (фото)
В Швеции нашли жуткое захоронение: у скелетов людей отсутствуют черепа (фото)

Анализ ДНК, проводимый исследователями, может дать ответы на некоторые вопросы. Он поможет определить, были ли люди, похороненные в могиле, родственниками, а также раскрыть причины их смерти.

Исследование также подтвердило, что дольмен Тиарп является одной из старейших каменных погребальных камер в Швеции и всей Скандинавии. Это свидетельствует о важности этого места для понимания раннего неолита в регионе.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ФотоНаука