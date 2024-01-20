В Швеции нашли жвачку в возрасте 10 тысяч лет: показывает, какие проблемы с зубами имели древние люди

Около 10 тысяч лет назад на территории нынешней Швеции группа охотников-собирателей жевала жвачку из березовой смолы. Анализ этой жвачки, проведенный учеными, показал, что древние люди страдали от проблем с зубами, похожими на те, которые есть у современных людей.

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Исследователи из Университета Мерсина в Турции и Стамбульского университета использовали передовые технологии для извлечения ДНК из образцов жвачки. Им удалось обнаружить, что жвачку жевали подростки, которые ели оленину, форель и фундук. В смоле также были обнаружены бактерии, вызывающие стоматологические заболевания, в частности пародонтит и кариес. Об этом пишет New Atlas.

Приблизительно 70-80% членов группы охотников-собирателей страдали от заболеваний десен. По мнению ученых, это могло быть связано с тем, что древние люди использовали зубы как инструменты, например, для создания меховой одежды. Это могло привести к повреждению десен и распространению бактерий.

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Кроме того, в смоле были обнаружены следы других продуктов питания, в том числе яблок, рыжей лисы, серого волка и омелы. По мнению ученых, эти следы могли остаться на зубах старых людей после того, как они ели эту еду.

Это исследование дает представление о том, как жили старые люди. Она также показывает, что проблемы с зубами являются давней проблемой человечества.

Напомним, вдоль маршрута "Поезда майя" нашли погребальную урну с изображением бога кукурузы.

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