В Швеции обнаружили метровый меч в средневековой могиле (фото)

В Швеции археологи обнаружили средневековую могилу с останками мужчины и мечом длиной более 1,2 метра. Необычное открытие было сделано во время археологических исследований в портовом городе Хальмстад.

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Всего было обнаружено 49 средневековых могил. Сначала могилы были под монастырем, действовавшим с 1494 по 1531 год, сообщает Arkeonews.

Одна могила выделялась из других: могила высокого элитного мужчины. Единственным артефактом в могиле был меч, уложенный слева от мужчины.

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Уцелевшие части меча, включая деревянную рукоятку, имеют длину более 1,2 метра. Археологи говорят, что рентгеновское изображение меча обнаружило инкрустацию из двух крестов.

Вероятно, кресты были сделаны из драгоценного металла. Наличие меча указывает на то, что усопший был человеком элиты или высокого состояния. Рядом были обнаружены еще две могилы, одна принадлежала взрослой женщине, а другая – мужчине.

Напомним, в Перу обнаружили геоглифы кошек и человекоподобных фигур 30 года до нашей эры.

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