В США черный пес из-за болезни стал полностью белым: фото до и после

Жизнь с собакой - это настоящая сказка, ведь мы наблюдаем за их ростом, баловством и превращением из маленького щенка в верного друга. А вот для собаки с именем Бастер перемены оказались не столь привычными: в течение двух с половиной лет его мех полностью изменился с черного на белое.

Процесс трансформации Бастера задокументировал его владелец Мэтт Смит. В конце 2021 года, когда Бастеру было всего 2 года, у него диагностировали витилиго – аутоиммунное заболевание, вызывающее потерю пигментации кожи. Ветеринар заверил, что помимо визуальных изменений, со здоровьем Бастера все хорошо, и рекомендовал просто следить за состоянием его кожи.

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

Витилиго Бастера началось с пятен вокруг глаз и подбородка. Менее чем за 9 месяцев его лицо почти полностью стало белым, придавая ему забавный вид, будто он слишком долго играл на снегу. Мэтт, заинтересованный в фиксации перемен, начал регулярно фотографировать своего любимца.

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Спустя почти два года после диагноза Бастер выглядит совсем иначе. Фотографии Смита демонстрируют, как черный пигмент постепенно исчезает: сначала на морде, а затем и на остальном теле. На некоторое время Бастер напоминал бордер-колли с черными пятнами по бокам, а затем стал похож на далматинца.

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

"Он потерял черную шерсть, а вместо этого появилась новая белая", - пишет Мэтт. "Был период, когда он лысел на некоторых участках, пока не вырос новый пушистый белый мех".

И вот, 4-летний пес, когда-то совершенно черный щенок, превратился в полностью белого пса. История Бастера очаровала многих людей в интернете, ведь витилиго – не такое распространенное явление. Некоторые даже сравнили его с Гендальфом, который из "Бастера Серого" превратился в "Бастера Белого", а другие вспомнили о Майкле Джексоне, который также имел витилиго.

Черный пес побелел из-за витилиго. Источник: reddit.com/user/TallyMatty

Как начинается витилиго у животных

Эксперты из Petmd отметили, что витилиго – это редкое заболевание кожи, которое приводит к потере кожей своего природного пигмента. Это также может привести к побелению волос.

Причины витилиго у собак и кошек

Кожа содержит клетки, называемые меланоцитами, производящими меланин, пигмент, придающий коже цвет. Витилиго возникает, когда меланоциты разрушаются или отмирают.

Большинство случаев витилиго у домашних животных являются наследственными.

Иногда витилиго может быть вызвано аутоиммунным заболеванием. Аутоиммунные заболевания вынуждают иммунную систему атаковать организм вместо чужеродных веществ. При витилиго аутоиммунное заболевание атакует и разрушает меланоциты.

Другими потенциальными причинами витилиго являются стресс, влияние токсинов и неврологические заболевания. Стресс может быть следствием основного заболевания, вызывающего дискомфорт.

Симптомы витилиго

У собак и кошек витилиго начинается в молодом возрасте и постепенно разрушает меланоциты. По мере отмирания меланоцитов кожа на пораженном участке становится белой или розовой. Также белеет шерсть, покрывающая пораженную кожу.

Витилиго обычно поначалу поражает лицо, особенно нос. Другие участки лица, которые могут потерять пигмент, включают в себя губы и область вокруг глаз.

Если вы заметили, что шерсть вашей собаки или кошки внезапно начала белеть, отведите своего питомца к ветеринару для дальнейшего обследования. Важно определить, случайно ли не другое заболевание вызывает депигментацию.

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