В США собака Лорин усыновила четырех козлят (фото)

Золотистый ретривер Лорин, живущая на ферме в США, стала приемной мамой для четырех маленьких козлят-сирот.

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Как рассказала владелица фермы Андреа Холли, она спасла козлят, которые были брошены своими хозяевами. Когда она привезла их на ферму, Лорин сразу прикипела к ним, пишет The Dodo.

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Андреа Холли прокомментировала: "Лорин очень мила ко всем животным. С самого детства она была окружена животными на ферме, и она любит их общество".

Козлята по имени Мия, Генри, Далила и Дейзи Мэй быстро привязались к Лорин и, кажется, искренне ее любят. Они следуют за ней повсюду, проводят время вместе, обнимая ее, дремая возле нее. А собака не сводит с них глаз. Она не только заботится о них, но и любит играть с ними.

Владелица фермы добавила, что Лорин буквально приняла козлят и сразу очень серьезно восприняла свою роль матери. Она заботится о них, как о своих детях.

"Лорин — моя правая рука, и она всегда помогает мне собрать детей, когда мы на улице или дома, присматриваем за ними, пока они играют в помещении, чтобы предотвратить эксцессы", – сказала Холли.

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