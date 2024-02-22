В США спасли редкого белого аллигатора, пострадавшего из-за монет туристов (фото)

Редкий белый аллигатор, по имени Тибодо, перенес операцию по удалению 70 монет из желудка, которые, вероятно, бросили в его вольер посетители зоопарка и аквариума Генри Дорли Омахи.

Видео дня

36-летний Тибодо, один из 10 аллигаторов в зоопарке, имеет лейцизм, что делает его белым. В ходе плановой проверки здоровья ветеринары обнаружили монеты на рентгене, пишет зоопарк, в котором живет животное.

Читайте также: В Британии лиса похитила телефон и сделала селфи (видео)

Отмечается, что 15 февраля Тибодо перенес операцию по удалению монет и проверке крови на наличие токсичных химикатов.

"Тибодо безопасно обезболили и интубировали", — сказала Кристина Плуг, помощник ветеринара зоопарка.

"Пластиковую трубу поставили, чтобы защитить его рот и безопасно передать инструменты, что используются для доступа к монетам, например камеру, которая помогла нам управлять поиском этих объектов", – добавила Плуг.

Тибодо счастливо поправился и вернулся к своему вольеру.

Зоопарк призывает посетителей не бросать монеты в водоемы, ведь это может оказаться опасным для животных.

"Возможно, люди бросали монеты в пасть аллигатора, ведь их тяжело достать из земли", — сказала Плуг.

Лейцизм – это генетическое заболевание, похожее на альбинизм, вызывающее аномалии пигментации. У Тибодо лейцизм привел к частичной потере пигментации, но его глаза имеют нормальный цвет.

Напомним, у АЭС в США заметили массовую колонию острорылых крокодилов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!