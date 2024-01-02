В США ученые обнаружили аномально маленького медведя (фото)

Эксперты по дикой природе в Аризоне нашли аномально маленький медвежонок, который весит всего 6,8 кг в возрасте почти года.

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Детеныш был спасен из окрестностей Тусона на прошлой неделе. Эксперты Bearizona Wildlife Park и Arizona Game and Fish были в шоке маленьким размером медведя, пишет UPI.

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"Все медвежата в Соединенных Штатах рождаются ближе к январю или февралю, поэтому этот маленький парень должен весить около 32 кг в это время года", — сказал Дэйв О'Коннелл, главный операционный директор Bearizona.

Представитель Arizona Game and Fish Марк Харт сказал, что государственные эксперты так же смущены.

"Мишка весит 15 фунтов, 15-фунтовому медведю должно быть около четырех-пяти месяцев. Математика не работает", — сказал он.

Харт сказал, что департамент также смущен тайной происхождения медведя.

"Если он расстался со своей матерью, то как такой маленький медведь смог забраться в горы? Мы могли подумать, что медведя такого размера забрал бы хищник. Койот, горный лев или даже другой медведь", — сказал он. Харт.

Он сказал, что детеныш также чувствует себя вполне комфортно среди людей.

"Мы никогда не узнаем всей истории, но если кто-то незаконно кормил этого детеныша месяцами, это могло бы объяснить его комфорт среди людей. Это также могло бы объяснить, почему он такой маленький", – сказал Харт.

Детеныша назвали Бадди, он находится в специальной карантинной зоне.

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