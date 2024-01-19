В США в памятнике обнаружили яйца неизвестного существа в возрасте 29 миллионов лет (фото)

В национальном памятнике "Окаменелости Джона Дея" в восточно-центральном Орегоне был найден окаменевший стручок конька, который датируется 29 миллионами лет назад. Это самое древнее и однозначное доказательство существования стручков предположительно кузнечика в доисторические времена.

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Раньше на этом месте находили яйца кузнечиков, но только отдельные особи, и их ошибочно идентифицировали как яйца муравьев. После того как в 2016 году было обнаружено гнездо, наполненное яйцами, яйца были идентифицированы как принадлежащие кузнечикам, частично из-за схожести формы яиц с современными кузнечиками, которые откладывают их под землю, пишет IFLScience.

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Окаменелость оотеки (типа яичной капсулы, которую производят тараканы, богомол, кузнечики и другие животные) была изображена с помощью микрокомпьютерного томографа, что помогло команде лучше рассмотреть яйца.

Согласно исследованию, команда обнаружила, что эти оотеки, принадлежащие древним лошадкам, "сохраняются высокоорганизованные яичные массы, включающие большую кладку примерно из 50 слегка изогнутых эллипсоидных яиц, расположенных радиально в нескольких плоскостях, заключенных в дискообразный слой".

Эта находка имеет немаловажное значение для понимания эволюции кузнечиков. Она показывает, что кузнечики откладывали яйца в стручки уже 29 миллионов лет назад, и что это поведение было распространено среди них.

"Это важное открытие, поскольку оно показывает, что кузнечики откладывали яйца в стручки на протяжении значительной части своей эволюционной истории", — сказал один из авторов исследования доктор Джеффри Стивенсон из Университета штата Орегон.

По его словам, это также свидетельствует, что популяции кузнечиков жили в этом регионе стабильно, вероятно, поддерживали ряд хищников в эпоху олигоцена.

Ранее археологи обнаружили в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет. Существо жило за 45 миллионов лет до первых динозавров.

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