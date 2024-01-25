В США заметили необычное явление: аллигаторы превратились в ''мороженое'' (фото и видео)

Аллигаторы в Северной Каролине и Техасе пережили резкое похолодание, подвешивая свои тела в воде пруда и позволяя ей замерзнуть вокруг них. Только их морды и передние зубы пробиваются сквозь лед, позволяя аллигаторам дышать, пока они ждут, пока вода растает.

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Этот удивительный феномен, известный как струя, позволяет аллигаторам выживать в условиях низких температур. Когда температура воздуха опускается ниже точки замерзания, аллигаторы "инстинктивно наклоняют свой нос вверх", чтобы он высовывался из воды, чтобы они не задохнулись, пишет IFLScience.

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Как только начинают образовываться кристаллы льда, метаболизм аллигаторов замедляется, и их безжизненные тела постепенно зависают в замерзшей воде с закрытыми глазами. В отличие от млекопитающих, которые впадают в спячку, аллигаторы и другие рептилии не впадают в глубокий сон во время брумации и все еще имеют периоды активности, поэтому они могут пить.

Во время брюмации сердце аллигатора может замедлиться до трех ударов в минуту. Это позволяет экономить энергию и оставаться живыми в течение длительных периодов времени, когда вода замерзает.

В Северной Каролине несколько аллигаторов были найдены замороженными в гигантских кубиках льда в болотном парке, туристическом центре и заповеднике для аллигаторов вблизи Оушен-Айл-Бич. Другого аллигатора заметили подвешенным в ледяном пруду в спасательном центре Gator Country в Бомонте, штат Техас.

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