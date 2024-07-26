В Танзании впервые заметили редкого "клубничного" леопарда (фото)
Ученые совершили сенсационное открытие в заповеднике Ньерере-Селус, Танзания. Здесь среди обычных леопардов был обнаружен редкий индивид с необычной "клубничной" окраской.
Подробнее об этом исследовании можно узнать в журнале Ecology and Evolution. Ученые объяснили, что такая окраска является результатом редкой генетической мутации, которая приводит к уменьшению или полному отсутствию темного пигмента меланина.
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Хотя ранее считалось, что причиной такой окраски является чрезмерная выработка красного пигмента, новые исследования свидетельствуют о связи с альбинизмом.
Исследование проводилось путем установки более 4000 ловушек, которые зафиксировали более 373 уникальных леопардов. Только один из них имел необычную окраску.
Ученые отмечают, что такая окраска может быть не только результатом генетической мутации, но и адаптацией к местной среде. Однако для подтверждения этой теории необходимы дополнительные исследования.
Существует две основные гипотезы по появлению "клубничных" леопардов в Танзании:
- Возможно, такая мутация была ввезена в Танзанию леопардами из Южной Африки, где такие особи встречаются чаще.
- Другая теория связывает появление мутации с инбридингом, который мог возникнуть в результате трофейной охоты.
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