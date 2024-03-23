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В тренде - клетка: какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024

Цихоцкая Мария

В тренде - клетка: какая клетчатая одежда будет в тренде весной-2024

Клеточка – это узор, который никогда не выходит из моды. В 2024 году она снова будет на пике популярности, но с некоторыми обновлениями.

Модницам будет предоставлен большой выбор разных цветов и форм. От строгих к романтическим моделям. Об этом пишет Радиотрек.

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Пальто:

  • Классические черно-белые клетчатые пальто.
  • Минималистичный дизайн.

Жакет:

  • Длинные и короткие клетчатые жакеты.
  • Яркие и черно-белые цвета.
  • Сочетание с шортами-бермудами, юбками и джинсами.

Костюм:

  • Наиболее трендовый фасон.
  • Традиционный признак делового стиля.
  • Бренды Chanel и Versace – лидеры по количеству клетчатых костюмов на подиумах.

Блуза:

  • Романтический стиль.
  • Бренд Louis Vuitton – лидер по количеству клетчатых блуз.

Платье:

  • Деловой и романтический стиль.
  • Бренды Carolina Herrera и Chanel – лидеры по количеству клетчатых платьев.

Цвета:

  • Классические черно-белые.
  • Яркие и необычные.

Сочетание:

  • Клеточка с однотонными вещами.
  • Клеточка с другими узорами.

Клеточка – это универсальный узор, который можно использовать для создания любого образа. В 2024 году не бойтесь экспериментировать с разными фасонами, цветами и сочетаниями, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Дополнительные советы:

  • Выбирайте клетчатую одежду, которая подходит вашему типу фигуры.
  • Не перегружайте образ слишком большим количеством ячейки.
  • Дополняйте клетчатую одежду однотонными аксессуарами.
  • Не бойтесь экспериментировать!

Напомним, мы уже писали, какие тренды будут в моде в 2024 году.

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