В тренде спорт: 6 моделей модных кроссовок на весну 2024
В этом сезоне спортивная обувь будет в моде. Модницы смогут выбрать из множества трендовых моделей то, что по вкусу. Кроссовки и кеды можно комбинировать в разных образах и под разную одежду. Об этом пишет Радиотрек.
Кеды:
- Классические холщовые кеды: черные или белые, они легко сочетаются с любой одеждой и никогда не выходят из моды.
- Кроссовки "папа": массивные и удобные, они подходят для спортивных, традиционных и даже формальных образов.
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Ретро-спорт:
- Модели 1970-х: стильные и актуальные, они помогут создать модные образы в стиле минимализма или ретро.
Яркие акценты:
- Красные кроссовки: выделят вас из толпы и прекрасно сочетаются с мешковатыми джинсами или классическими костюмами.
Универсальность:
- Белые кроссовки: всегда модны и легко комбинируются с любой одеждой.
- Массивные кроссовки: тренд 2019 года, который остается актуальным и предлагается для сочетания с разными стилями.
Не бойтесь экспериментировать! Спортивная обувь дает множество возможностей для создания стильных и удобных образов.
Напомним, мы уже писали, какие джинсы будут в моде в 2024 году.
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