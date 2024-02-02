В тренде спорт: 6 моделей модных кроссовок на весну 2024

В этом сезоне спортивная обувь будет в моде. Модницы смогут выбрать из множества трендовых моделей то, что по вкусу. Кроссовки и кеды можно комбинировать в разных образах и под разную одежду. Об этом пишет Радиотрек.

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Кеды:

Классические холщовые кеды: черные или белые, они легко сочетаются с любой одеждой и никогда не выходят из моды.

Кроссовки "папа": массивные и удобные, они подходят для спортивных, традиционных и даже формальных образов.

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Ретро-спорт:

Модели 1970-х: стильные и актуальные, они помогут создать модные образы в стиле минимализма или ретро.

Яркие акценты:

Красные кроссовки: выделят вас из толпы и прекрасно сочетаются с мешковатыми джинсами или классическими костюмами.

Универсальность:

Белые кроссовки: всегда модны и легко комбинируются с любой одеждой.

Массивные кроссовки: тренд 2019 года, который остается актуальным и предлагается для сочетания с разными стилями.

Не бойтесь экспериментировать! Спортивная обувь дает множество возможностей для создания стильных и удобных образов.

Напомним, мы уже писали, какие джинсы будут в моде в 2024 году.

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