В тренде - удобные модели: 8 пар обуви, которая будет в моде в 2024 году

В новом сезоне в моде удобство и комфорт. Это касается и обуви. Популярными моделями станут те, которые позволяют легко передвигаться и не вызывают дискомфорт.

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Об этом пишет Радиотрек.

Вот несколько трендовых моделей обуви на 2024 год.

Ковбойские сапоги

Это универсальная модель, которая подойдет как мужчинам, так и женщинам. Они удобны, практичны и хорошо сочетаются с разными стилями одежды.

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Оксфорды

Что-то среднее между лоферами и ботинками на шнуровке. Они комфортны, практичны и элегантны. Такие туфли можно носить как в офисе, так и на прогулке.

Челси

Классика, которая никогда не выходит из моды. Они удобны, стильны и подходят для любого случая.

Лоферы

Еще одна универсальная модель, которая подойдет к любому стилю одежды. Они удобны и практичны, а также выглядят стильно.

Металлик

Тренд, пришедший к нам с прошлого года. Обувь цвета металлик выглядит ярко и эффектно, а также придает образу экстравагантности.

Напомним, мы уже писали, как определить, подходит ли вам цвет.

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