В тренде – женственные и кожаные: топ 4 модных жакета на весну-2024

В этом сезоне особенно популярны феминные и маскулинные силуэты. Лидируют приталенные и оверсайз модели с разнообразными элементами – вырезами, складками, пуговицами.

Видео дня

Из материалов не теряют актуальности натуральная кожа, бархат и ткани с металлическим блеском. Об этом пишет Радиотрек.

Читайте также: Какие сумки будут в моде в 2024 году: стилисты назвали 6 трендовых моделей

Кожаные жакеты отлично подойдут для прохладной погоды. Возрождение моды 70-х возвращает в тренд бархат. А металлик позволит создать эффектный праздничный наряд.

Что касается фасонов, то сохраняют популярность классические прямые жакеты. Также встречаются короткие модели, хотя они немного уступают более длинным аналогам.

Напомним, стилисты назвали тренды весны-2024.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !