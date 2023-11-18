В Турции нашли более 2000 отпечатков печатей архивов древнего города Долиш 2200 лет

Археологи в Турции совершили интересное открытие в историческом городе Долиш. Последние исследования ученых из Исследовательского центра Малой Азии привели к обнаружению более 2000 отпечатков печатей из городских архивов, сообщает HeritageDaily. Эти печати использовались для легализации и скрепления важных документов, прессуя глину в штампы размером от 5 миллиметров до 2 сантиметров.

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Об этом пишет Heritage Daily.

Одним из ключевых аспектов этого открытия является разнообразие найденных печатей. Профессор Майкл Бломер отметил, что на официальных печатях часто изображены важные божества, в частности Юпитер Долихен – главный бог, почитаемый в городе. Это свидетельствует о прямой связи между этими печатями и городской жизнью.

В течение второго и третьего веков нашей эры поклонение Юпитеру Долихену стало популярным среди римских военных. Сооружения, посвященные этому божеству, определяли его как "божество коммагенов", указывая на его важность в этом регионе.

Меньшие печати демонстрируют сочетание изображений и символов, раскрывая влияние религии на жизнь жителей города. "Боги на печатях дают представление о религиозной среде людей. Мифические фигуры или редкие частные портреты свидетельствуют о сильном греко-римском влиянии", - подчеркнул профессор.

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Интересно, что печати обнаружены в нижнем слое фундамента архивного здания, возведенного из крепких известняковых блоков. Это большое здание (8 х 25 метров) с несколькими этажами состояло из нескольких комнат. Даже при том, что многие римские города имели архивы для документов, до сих пор было найдено небольшое количество таких построек времен Римской империи.

Исследовательская группа также определила, что сами архивные документы были уничтожены, вероятно, из-за значительного пожара примерно в 253 году нашей эры. Это совпадает с историческими событиями, такими как поход персидского царя Шапура I, нанесшего городам в римской провинции значительные разрушения.

Напомним,в Марокко обнаружили римский город 2 века в отличном состоянии.

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