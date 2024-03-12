В Турции обнаружили древнейшие доказательства перфорации тела в скелетах возрастом 11 тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили древнейшие известные доказательства перфорации тела в скелетах, которые датируются 11 000 лет назад. Находку совершили на месте раскопок Бонкукла Тарла в юго-восточной Турции.

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Анализ показывает, что только взрослые делали пирсинг, что указывает на то, что доисторический обычай мог быть ритуалом, связанным с ритуалом совершеннолетия. Об этом сообщает Arkeonews.

Команда из Университета Анкары обнаружила более 100 украшений, захороненных в могилах 11 тысячелетних людей во время раскопок. Украшения были обнаружены рядом с ушами и подбородком скелетных останков.

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Разнообразие украшений свидетельствует о том, что они были разработаны для использования как в ушах, так и в нижних губах. Это подтверждено анализом скелета останков, показывающим узоры износа на нижних резцах, соответствующих примерам ношения в губе в разных культурах как исторически, так и сейчас.

Дальнейшее исследование показало, что и мужчины, и женщины имели пирсинг, но носили его только взрослые. Ни одно из детских захоронений на месте не содержало доказательств этих украшений.

Это свидетельствует о том, что пирсинг был не только эстетичным, но и имел социальное значение, считают исследователи. Это бросает вызов существующим нарративам, относящим первоначальное вовлечение в практику перфорации тела примерно в середине седьмого тысячелетия до нашей эры.

Напомним, в Швеции нашли казну из более чем 30 000 уникальных артефактов.

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