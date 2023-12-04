В Турции обнаружили древнеримскую мозаику с двумя львами (фото)

В Турции обнаружили древнюю мозаику с изображением двух львов. Находку сделали в римском театре в древнем городе Пруссиас ад Гипиум в современном Конуральпе.

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Мозаика обнаружена в комнате портика посреди оси театра. Помещение было прямоугольным, а стены покрыты мраморными плитами, прикрепленными толстым слоем раствора, сообщает The History Blog.

Мозаика покрывает весь пол и почти не повреждена. Основная длина имеет цветочный узор свода.

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В южной половине комнаты расположена центральная мозаика, пример очень тонкого местного мастерства. Она состоит из белых, синих, желтых, зеленых и коричневых мозаик, расположенных попеременно.

В центре кадра, составленного меньшими точными мозаиками, изображены два льва, стоящие по бокам сосны. С дерева свисает тимпан (барабан или бубен) на левой ветке и флейта пана на правой ветке.

Археологи считают, что это было пространство, посвященное культу Диониса. Сам Дионис однажды превратился в льва, чтобы спастись от пиратов, пытавшихся задержать его за выкуп.

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