В Турции обнаружили древнюю римскую мозаику с морскими созданиями (фото)

В Турции археологи обнаружили мозаику с морскими существами из римской виллы. Находка была сделана во время спасательных раскопок в провинции Мардин на юго-востоке страны.

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Раскопки были спровоцированы сообщениями о незаконном ограблении вблизи села Узункая. Археологи обследовали территорию и обнаружили доказательства массового грабежа, сообщает The History Blog.

По всему участку были вырыты ямы, что нанесло серьезный ущерб архитектурным остаткам на этом месте. Команда обнаружила фрагменты мозаичного пола на позднеримской вилле Рустика, загородном имении, датируемом 5-7 веками.

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Вокруг виллы расположены небольшие комнаты, в которых спали слуги, рабочие и солдаты. Другие сооружения на южном склоне участка, вероятно, рабочая часть имения, еще предстоит исследовать. Также на территории есть некрополь. Мозаики были из главного дома.

На мозаичном полу изображены многочисленные морские существа – осьминоги, разные виды рыб, мидии, тюлени, угри, водные растения, птицы-рыбаки – а также геометрические мотивы, в частности узлы, меандры, шестиугольники, восьмиугольники, концентрические квадраты и веерообразные формы.

Напомним, археологи нашли в США уникальные петроглифы.

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