В Украине готовят мобилизацию женщин: где будут служить и кого могут призвать

Народная депутат Марьяна Безугла рассказала об изменениях в закон о мобилизации, которые предусматривают призыв женщин на службу не только в Вооруженные силы Украины, но и оборонные предприятия.

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По словам депутата, согласно положениям документа, женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, будут браться на военный учет военнообязанных в порядке, установленном Министерством обороны Украины. Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

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"Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. подразделений) обеспечение или принятые в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в боевые части (подразделения)", – рассказала Безугла.

В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Безуглая также высказалась о том, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины выступает против мобилизации женщин в армию.

"Генштаб ВСУ против военного учета женщин, потому что негатив. А грести всех подряд мужчин, больных, почти пожилого возраста в ТЦК СП – позитив? А убивать штурмом посадок для галочки – позитив? А отказываться от любых вариантов демобилизации и ротаций – позитив?" – говорится в сообщении депутата.

Марианна Безугла отметила, что введение военного учета женщин и мобилизации на небоевые должности, по ее мнению, позволит "открыть границы для обоих полов".

Изменения в закон о мобилизации

Предложенные изменения в закон о мобилизации предусматривают:

Включение женщин в военнообязанных в случае введения военного положения.

Призыв женщин на военную службу в части (подразделения) обеспечения в военное время.

Принятие женщин на военную службу по контракту в боевые части (подразделения) в военное время.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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