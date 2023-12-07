В Украине могут отменить выплаты при рождении детей: чего ожидать

Украина готовится к внесению изменений в систему социальной помощи, предоставляемую родителям при рождении детей. Новый подход предполагает предоставление услуг вместо денежных выплат.

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Министр социальной политики Оксана Жолнович убеждает, что такой подход позволит родителям иметь возможность отдохнуть, заниматься социализацией, найти работу и улучшить свое экономическое положение. В долгосрочной перспективе это лучше работает, отмечает она.

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В настоящее время в стране существуют два вида социальных выплат: постоянные и временные. Постоянные выплачиваются в случаях постоянных потребностей, таких как утрата здоровья, потребность в уходе или поддержке. Временная помощь предоставляется в случаях чрезвычайных ситуаций.

Жолнович рассматривает возможность переосмысления продолжительности выплат, особенно растянутых на три года небольшими суммами. Вместо этого она предлагает рассматривать возможность предоставления женщинам услуг, таких как муниципальные няни или развитие сети детских садов, для содействия их быстрому возвращению на рынок труда.

Министерство социальной политики также работает над созданием единого Социального кодекса, объединяющего все виды выплат из разных законов в единый документ. Кроме того, она отметила, что некоторые льготы потеряли свою актуальность и требуют пересмотра, таких как внеочередное право на установку стационарного телефона.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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