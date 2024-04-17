В Украине резко вырос спрос на китайские авто: рейтинг лучших легковушек

За первые три месяца 2024 года украинцы приобрели почти 4,2 тысяч легковых автомобилей из Китая! Это на 75% больше, чем в прошлом. Почему китайские автомобили становятся все более популярными в Украине?

Неудивительно, что все больше украинцев выбирают китайские автомобили, пишет biz.nv.ua. Как правило, они дешевле, чем автомобили других марок. Китайские автомобили в последнее время значительно улучшили свое качество.

Читайте также: 10 лучших бензиновых авто на украинском рынке

Вот несколько интересных фактов:

85% привезенных из Китая авто – это электромобили.

Самые новые модели: Volkswagen iD.4, Honda eNS1, BYD Song Plus, Nissan Ariya и Geely Atlas Pro.

Среди б/у лидируют Volkswagen iD.4, Nissan Ariya, Honda eNS1, Toyota bZ4X и Volkswagen ID.6.

Почему китайские автомобили становятся все более популярными в Украине?

В Украине растет популярность электромобилей, а китайские автопромышленники предлагают широкий выбор доступных моделей.

Предлагаем узнать, как держание ключей от авто в холодильнике убережет ваш транспорт от угонщиков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!