В ванной плохо стекает вода: какая причина и как избавиться от проблемы

Если вода в ванной плохо стекает, это может быть связано с несколькими причинами. В частности, это может свидетельствовать о засорении сливных труб через волосы, остатки мыла, крема, пены для ванны или других попадающих в ливень предметов.

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В случае если засор находится не в самом сифоне, а в канализационной системе, вода будет стекать медленно из всех сточных отверстий в доме, пишет santeplusmag.

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Как почистить ливень в домашних условиях

Чтобы избавиться от проблемы, нужно выяснить причины, вызывающие засор труб:

Помехи в использовании: Часто эта проблема возникает из-за отсутствия профилактического обслуживания труб. Качество воды может влиять на пропускную способность труб из-за наличия солей в проточной воде, что может вызвать образование отложений и уменьшение диаметра трубопроводов.

Механические препятствия: Накопление мыльной пены, волос, шерсти домашних животных и других элементов может блокировать ливень, затрудняя нормальный отток воды.

Технологические проблемы: Нарушение строительных стандартов при установке ванной или канализационных линий может стать причиной непроходимости труб.

Во многих случаях для решения первых двух проблем можно использовать самостоятельные решения, такие как специализированные средства или бытовая химия. Но когда речь идет о технических неполадках, рекомендуется обращаться к профессионалам.

Если вы сталкиваетесь с проблемами во время слива воды, но вам нужно самостоятельно справиться с этим, вот несколько практических решений:

Аккуратно вставьте конец проволоки для вязания крючком или вешалкой в отверстие трубы и размотайте ее. Опустите проволоку в трубу, пока не почувствуете сопротивление. Попытайтесь освободить содержимое трубы, толкая проволоку вниз.

Если трудно, используйте круговые движения, чтобы устранить препятствие. Помните, что после удаления загрязнений рекомендуется промыть бытовой химией и водой (смесь пищевой соды и белого уксуса подойдет). Такие меры помогут поддерживать нормальный отток воды и сохранить вашу ванную без проблем.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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