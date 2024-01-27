В Великобритании нашли редкую золотую застежку для платья возрастом 3000 лет (фото)

Британский музей сообщил о новых археологических находках, внесенных в список Portable Antiquities Scheme (PAS) – программы, в рамках которой регистрируются артефакты, найденные обычными людьми.

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Одной из интереснейших находок стала миниатюрная деревянная фигурка, найденная на берегу Темзы в Лондоне. Нашедшая ее женщина Каролина Наннели сообщила, что фигурка имеет два лица: с одной стороны - человеческий череп, с другой - женское лицо, пишет The Guardian.

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По мнению исследователей, это ссылка на крылатую фразу Memento mori ("Помни о смерти"), которая напоминает о бренности бытия и неизбежности смерти.

Кроме того, на этом же месте были обнаружены четки, вырезанные из кости. Они датируются примерно 1450 годом и находятся в отличном состоянии.

Еще одной интересной находкой стала золотая застежка для платья, найденная кладоискателем Джонатаном Нидемом на паханном поле в Стаффордшире.

Эксперты установили, что застежка была сделана в Ирландии около 3 тысяч лет назад. Она является одной из семи подобных застежек, обнаруженных в Англии и Уэльсе, и одной из наиболее сохранившихся.

Ранее в Британии обнаружили удивительный римский додекаэдр.

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