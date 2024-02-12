В Венгрии древнего воина нашли похороненным вместе с конем: находке 1300 лет (фото)
Музей Дери в Дебрецене объявил о сенсационном археологическом открытии, сделанном при раскопках в местности Эбеш. В ноябре 2023 года археологи музея раскрыли аварскую могилу VII века н.э., содержавшую полностью сохранившиеся останки воина в доспехах.
Как сообщает Музей Дери (Déri Múzeum), воин был похоронен верхом на лошади, положенной под ним. В могиле лежал полный пластинчатый доспех, изготовленный из сотен сцепленных прямоугольных пластин. Здесь находился и деревянный колчан со стрелами, меч и лук.
Вас может заинтересовать: В Китае нашли древние захоронения с артефактами для гадания
Отмечается, что это только второй полный аварский похоронный набор, найденный в хорошем состоянии. Он позволяет исследователям подробно изучить похоронные обычаи и военное снаряжение аваров.
Открытие было сделано 20 ноября в День Руфуса. Поэтому эксперты решили назвать воина VII века "Руфус".
Сейчас похоронный набор находится в реставрационной мастерской музея для детального анализа и документирования.
Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!