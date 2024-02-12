В Венгрии древнего воина нашли похороненным вместе с конем: находке 1300 лет (фото)

Музей Дери в Дебрецене объявил о сенсационном археологическом открытии, сделанном при раскопках в местности Эбеш. В ноябре 2023 года археологи музея раскрыли аварскую могилу VII века н.э., содержавшую полностью сохранившиеся останки воина в доспехах.

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Как сообщает Музей Дери (Déri Múzeum), воин был похоронен верхом на лошади, положенной под ним. В могиле лежал полный пластинчатый доспех, изготовленный из сотен сцепленных прямоугольных пластин. Здесь находился и деревянный колчан со стрелами, меч и лук.

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Отмечается, что это только второй полный аварский похоронный набор, найденный в хорошем состоянии. Он позволяет исследователям подробно изучить похоронные обычаи и военное снаряжение аваров.

Открытие было сделано 20 ноября в День Руфуса. Поэтому эксперты решили назвать воина VII века "Руфус".

Сейчас похоронный набор находится в реставрационной мастерской музея для детального анализа и документирования.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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