В Венгрии ученые обнаружили могилу аварского воина в полном комплекте доспехов

Недавно восточнее Дебрецена, Венгрия, археологи из Музея Дери наткнулись на сенсационную находку – могилу аварского воина VII века н.э. Это открытие дает ценную информацию о военном снаряжении и погребальных обычаях аварского народа, кочевников, мигрировавших на Паннонскую равнину из центральноазиатских степей в VI веке н.э.

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Об этом пишет Arkeonews.

Особое внимание исследователей привлекло состояние доспехов аварского воина. Похороненный рядом с конем, он был одет в полный комплект пластинчатых доспехов, состоявший из сотен соединенных между собой прямоугольных пластин. Этот тип доспехов был ключевым элементом снаряжения аварской тяжелой конницы того времени.

Могила аварского воина стала одним из наиболее сохранившихся погребальных комплексов, когда-либо найденных в Венгрии. Археологам удалось извлечь весь комплект доспехов одним блоком – редкое явление в археологии. Обычно пластинчатые доспехи находят фрагментами, что делает эту находку действительно исключительной.

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Аварии, которые почти 250 лет доминировали на большей части Центральной и Восточной Европы, оставили значительный след в истории региона. Этот хорошо сохранившийся комплект пластинчатых доспехов становится вторым найденным полным погребальным комплектом аварцев, проливающим новый свет на военную практику и погребальные ритуалы этого кочевого народа.

Воин VII века, которого исследователи назвали "Руфусом" в честь дня его открытия (20 ноября – День Руфуса), открывает новую страницу в истории аварцев раннего Средневековья. Изучая сохранившееся доспех и другие артефакты из могилы, исследователи стремятся раскрыть больше деталей о военных стратегиях и культурных практиках аваров.

Напомним, в Кении нашли высеченные в скале игровые доски в возрасте 5000 лет.

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