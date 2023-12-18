В Висконсини рыбаки обнаружили затонувший в 19 веке корабль: имеет особое историческое значение

В августе 2023 года рыбаки из Пештиго, штат Висконсин, Тим Воллак и его дочь Хенли обнаружили затонувший корабль на озере Мичиган. Их гидролокатор запечатлел необычный объект, и они поделились фотографиями, подозревая, что это может быть корабль, затонувший во время пожара 1871 года.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Историческое общество Висконсина узнало о находке и после того, как 4 декабря подводный дистанционный аппарат исследовал место находки, подтвердило, что объект действительно является остатками трехмачтового деревянного парусника, погруженного под воду на глубину около 3-х метров. Археологи считают, что это судно - "Джордж Л. Ньюман", 37-метровый корабль, затонувший во время разрушительного пожара 152 года назад, унесший жизни до 1 500 человек.

"Джордж Л. Ньюман" был на пути из Детройта в Чикаго, когда 8 октября 1871 попал в густой дым Большого пожара Пештиго. Экипаж корабля, пытаясь спастись, сел на мель на юго-восточной точке Зеленого острова. Смотритель маяка спас экипаж, остававшийся на острове в течение недели, спасая все, что мог, прежде чем покинуть судно, которое со временем засыпало песком и о котором забыли.

Тамара Томсен, морской археолог Исторического общества Висконсина, отметила важность находки, отметив, что корабль, построенный в 1855 году, достаточно старый для кораблекрушений Висконсина. Связь с пожаром Пештиго придает ему особое историческое значение.

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Историческое общество Висконсина планирует провести повторное обследование затонувшего корабля следующей весной, возможно, с целью внесения его в Национальный реестр исторических мест.

"Я не знаю, как мы ее превзойдем", - заметил Тим Воллак, размышляя об их уникальной находке, выразив свое восхищение возможностью открытия новых кораблекрушений в будущем.

Пожар Пештиго, который считается самым смертоносным лесным пожаром в истории США, начался из-за железнодорожников, расчищавших землю под колеи. Она быстро охватила 1,5 миллиона акров земли, сожгла части округов Дор и Кэвони и уничтожив Пештиго в течение часа.

Напомним, археологи нашли в США уникальные петроглифы.

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