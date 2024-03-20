В водоемах в США начали находить ''инопланетные яйца'': что это было на самом деле (фото)

Жителей штата Оклахома всколыхнули фотографии странных желеобразных шаров, свисавших с веток погруженных в воду деревьев в водохранилище МакГи-Крик. Некоторые пользователи сети окрестили их "инопланетными яйцами", что вызвало панику.

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Тем не менее Департамент охраны дикой природы штата Оклахома поспешил успокоить общественность. Эти "инопланетные" существа оказались не чем иным, как мшанками – существами, существующими на Земле уже 470 миллионов лет.

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Мшанки – это колониальные беспозвоночные, живущие в слизистой массе. Их необычная форма и отсутствие видимых органов пробудили воображение людей, но на самом деле они не представляют никакой опасности.

Эти существа являются индикатором чистой воды и окружающей среды. Их появление в водохранилище МакГи-Крик свидетельствует, что экосистема водоема находится в хорошем состоянии.

Мшанки размножаются бесполым путем, что позволяет им быстро распространяться в благоприятных условиях. В летние месяцы, когда температура воды становится выше 60°F, их количество значительно увеличивается.

Напомним, в Полинезии нашли сразу восемь новых радужных видов пчел, прыгающих по островам.

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