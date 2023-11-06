В Японии археологи обнаружили более 100 тысяч монет, которым 2000 лет (фото)

В Японии археологи во время раскопок на участке Sosha Village East 03 в городе Маэбасе обнаружили клад, в котором находилось более 100 000 древних монет. Некоторые из которых китайского происхождения и были изготовлены более 2000 лет назад.

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Среди этих монет – "Бан Лян" (изготовлена в 175 г. до н. э.), первая унифицированная валюта Китая, а также другие монеты, датированные седьмым и тринадцатым веками. Более того, они были сгруппированы в группы примерно по 100 монет и закреплены соломенными шнурами, известными как "саши", пишет Arkeonews.

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Исследователи считают, что монеты были "быстро похоронены". Место, где их обнаружили, было расположено вблизи роскошных домов, принадлежавших влиятельным людям средневековой Японии. Тот, кто прятал монеты, мог бояться потерять богатство из-за войны, говорят ученые.

Монеты были скреплены в пучках связями, изготовленными из рисовой соломы. Среди них было 44 разных типа валюты. Некоторые монеты происходят еще со времен династии Западная Хань в Китае.

Самая древняя из монет – Ban Liang, которая датируется 175 годом до нашей эры. Она имеет четкие характеристики – диаметр 2,3 сантиметра, квадратное отверстие 7 миллиметров в центре и толщину 1 миллиметр с надписью "liang" налево и "запрет" направо.

Новейшая монета в этой казне была отчеканена в 1265 году во времена династии Южная Сун, поэтому эксперты полагают, что эти монеты были спрятаны во время периода Камакура (1185–1333).

Напомним, в Греции нашли затонувший древний город в возрасте 1800 лет.

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