В Японии обнаружили формы для литья бронзы 200 года до нашей эры: самые старые в мире

Недавние раскопки в руинах Йосинагары в Японии обнаружили каменные литейные формы, которые, как считается, датируются примерно 200 годом до н. э. Эти формы являются древнейшими из когда-либо обнаруженных в Японии и свидетельствуют о быстром технологическом прогрессе, который происходил в период Яйой.

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Об этом пишет Arkeonews.

Период Яйой длился с 300 до н. е. по 250 г. н. э. и было временем значительных изменений в японской культуре. В этот период люди перешли от каменного века к бронзовому, а также начали развивать сельское хозяйство и ремесла.

Каменные литейные формы, найденные в Йосиногаре, были изготовлены из серпентинита и кварц-порфира. Они состояли из двух частей, что позволяло производить сложные предметы, такие как мечи и копья.

Находки в Йосиногаре важны для понимания технологического развития периода Яйой. Они говорят о том, что японцы уже в 200 году до н. е. имели знания и навыки, необходимые для изготовления сложных металлических изделий.

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Эксперты предполагают, что технология литья бронзы, которая использовалась для изготовления этих форм, была взята из Корейского полуострова.

Находки в Йосиногаре являются еще одним подтверждением того, что Япония была частью культурного обмена в Азии в период Яйой. Они также представляют старинное место как центр производства бронзовых артефактов, демонстрируя передовые технологии того времени.

Напомним, в Норвегии нашли монету в возрасте тысячи лет с изображением Иисуса.

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