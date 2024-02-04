В ЮАР слоны спасли детеныша, который чуть не утонул в водоеме (видео и фото)

Слоны спасли детеныша, упавшего в водоем в национальном парке Эддо-Элефант в ЮАР. Этот инцидент попал в видео-объектив туристки.

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Как сообщает Latest Sightings, в национальном парке Эддо-Элефант в Южно-Африканской Республике туристка Джоланди де Клерк, проводившая здесь свой медовый месяц вместе с мужем, зафиксировала на видео момент, когда слоны спасли маленького слоненка, упавшего в грязный водоем.

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Взрослые слоны удовлетворяли свою жажду, стоя у мутного водоема. Молодые слонята решили последовать примеру своих старших спутников. Все шло хорошо, пока один из малышей не поскользнулся и не упал в водоем.

Джоланди де Клерк описывает момент, когда маленький слоненок, спасенный великодушными членами стада, оказался в воде. И, казалось, ничто не могло помочь ему выбраться, пока один из слонов не изобрел нестандартный способ помочь.

Один из членов стада спустился с насыпи и решил зайти в воду, чтобы поддержать малыша. Другой слон присоединился к нему, и вместе они удачно подтолкнули детеныша к менее крутому берегу, где он безопасно выбрался на сушу.

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"Когда малыш вышел из водоема, все стадо почувствовало облегчение. Малыш благополучно воссоединился со своей семьей и был спасен от грязной борьбы, в которой ему пришлось участвовать", – прокомментировала Джоланд де Клерк.

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