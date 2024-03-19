Вареники на заварном тесте: рецепты с разными начинками
БЛОГ
Согласитесь, лепка вареников полностью сближает семью, общими усилиями концентрирует добро и тепло за одним столом. Одно из ярких упоминаний детства – приготовление этого блюда. Существуют десятки, а может и сотни рецептов теста для вареников, скорее всего, это как борщ: у каждой семьи он свой. Я поделюсь с вами рецептами моей семьи.
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Вареники з картоплею та грибами
Заварне тісто:
200 г борошна (8 ст. л. з гіркою, l частина)
150 г борошна (6 ст. л. з гіркою, ll частина)
200 мл молока (0,8 склянки об’ємом 250 мл)
100 мл води (0,4 склянки об’ємом 250 мл)
10 г цукру для солоної начинки (або 30 г для солодкої, 05 ст. л. – 1,5 ст. л.)
30 г вершкового масла2 г солі (дрібка)
Начинка:
500 г картоплі
200 г грибів
2 цибулини
50 г вершкового масла
20 г олії (1 ст. л.)сіль та перець (за смаком)
Вареники з вишнею
на 70 вареничків
Заварне тісто:
500 г борошна (20 ст. л. з гіркою)
10 г солі
250 мл окропу
50 мл соняшникової олії (рафінованої)
Начинка:
Вишня
Цукор