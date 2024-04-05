Вашему коту больше 10 лет? Как ухаживать за стареющим котом

С возрастом домашним котам требуется дополнительная забота. Кошки от 7 до 10 лет считаются животными зрелого возраста, однако их старение уже начинается на клеточном уровне.

После 12 лет у кошек начинается старение, его признаки становятся заметными внешне, так что качество жизни может начать меняться. Старение у каждого кота проявляется по-разному, равно как и у разных людей.

Как обеспечить вашему стареющему любимцу соответствующий уход, комфорт и здоровье, рассказывает Александр Айшпур, кандидат ветеринарных наук, эксперт по научным коммуникациям Royal Canin.

Сколько лет вашему коту?

Американская ассоциация ветеринарных клиник выделяет следующие возрастные этапы жизни кошек:

до 1 года любимец считается котёнком;

до 7 лет животное считается взрослым;

в возрасте 7-10 лет – зрелого возраста;

в 11–14 лет кот на этапе старения;

после 15 лет – гериатрического возраста.

Если переводить возраст кота на человеческие годы, то 10-летний кот будет соответствовать 56-летнему человеку. Нередко домашние коты доживают и до 20 лет, а это примерно 96 лет в пересчете на возраст человека.

Если с возрастом вы замечаете изменения во внешности и поведении кота, вашему компаньону может понадобиться особое попечение – обустройство среды, изменение рациона, дополнительный ветеринарный уход и т.д.

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Признаки старения кота

Признаки старения у кошек могут быть индивидуальными, однако есть общие признаки, среди которых:

Обоняние, слух и способность различать вкусы слабеют, поэтому может меняться аппетит. Если это сочетается с заболеваниями десен или зубов, кот может терять вес.

Кот также может набирать лишний вес, что придает нагрузку на суставы, сердце, почки, отрицательно влияет на продолжительность жизни. Если вы чувствуете ребра кота, но не можете их сосчитать, или если совсем не чувствуете ребра – ваш кот имеет лишний вес и требует особого рациона.

Может уменьшаться подвижность суставов, поэтому кот становится менее гибким и подвижным. Из-за снижения гибкости коту может быть труднее ухаживать за собой.

Ухудшаются состояние шерсти и кожи. На это также влияет работа сальных желез, обеспечивающих питание кожи кота.

У кота может измениться поведение: он может быть менее дружеским, или начать больше шуметь. Это происходит из-за нарушения сна – сон становится менее глубоким и может провоцировать смену режима.

С возрастом иммунитет кота ослабевает, это подвергает его риску инфекций и заболеваний. Коты становятся более подвержены заболеваниям мочевыделительной и пищеварительной системы, кошки с лишним весом – проблемам с сердцем и сосудами.

Обустраиваем пространство для стареющего кота

С возрастом кошки становятся менее подвижными. Они не так охотно играют, меньше бегают, не запрыгивают в любимые места. Это происходит из-за износа суставов, поэтому кот ограничивает себя в движениях. Ему становится физически труднее прыгать, а иногда даже долго стоять.

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Как вы можете ему помочь:

Помогите вашему стареющему коту доставаться его любимым местам. Устройте ступеньки к тайникам, где он любит отдыхать. Сделайте его лежанку максимально удобной. Выберите туалетный лоток с низким бортиком – коту будет легче в него заходить и выходить. Обеспечьте коту легкий доступ к мискам с чистой водой и кормом. Если ваш кот живет в доме, расставьте миски на всех этажах, чтобы снизить нагрузку на суставы и избежать стресса.

Каким должно быть питание для стареющего кота

Если у кота отмечается понижение аппетита из-за ухудшения обоняния и вкуса, то нужно использовать корм с высокой вкусовой привлекательностью. Также полезным будет использование смешанного кормления – сочетание сухого и влажного корма (обладает высокой вкусовой привлекательностью).

Также влажный корм можно подогревать перед скармливанием до 35-40 градусов, что усилит его запах и улучшит вкусовую привлекательность.

Если же у кота были заболевания зубов или десен и ему тяжело употреблять в пищу сухой корм, то в таком случае нужно использовать влажные корма.

Если ваш кот наоборот имеет лишний вес, это может подвергать его дополнительным рискам, связанным со здоровьем. Существуют специальные рационы, которые учитывают особенности потребностей животных с лишним весом – проконсультируйтесь с ветеринарным врачом и подберите корм и порции, которые помогут вашей кошке снизить вес и риски заболеваний.

Для обеспечения здоровья и замедления процессов старения кота следует снабжать в рационе специфическими питательными веществами. Например, глюкозамин, хондроитин и полиненасыщенные жирные кислоты, такие как эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты (ЭПК/ДГК), вместе с экстрактом зеленогубой мидии способствуют поддержанию подвижности суставов у стареющих кошек.

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Поддерживать здоровое пищеварение можно благодаря тщательно сбалансированным рационам и правильному балансу питательных веществ. Высокооперетравные протеины способствуют поддержанию пищеварения у стареющих котов, а свекольный жом содержит пребиотики, что помогает поддерживать микрофлору кишечника. Жирные кислоты омега-3 (ЭПК/ДГК) также помогают сохранить здоровое пищеварение.

У стареющих котов часто возникают проблемы с хронической болезнью почек и расстройствами мочевыделительной системы. Уменьшение содержания фосфора в рационе кота может замедлить развитие этих болезней.

Также полезны влажные корма или увеличивающие потребление воды, что помогает в уменьшении риска образования кристаллов и камней в мочевыводящих путях.

У стареющих животных образуется больше свободных радикалов. Для борьбы с ними необходимы антиоксиданты, такие как витамин С, Е и аминокислота таурин (незаменимая для кошек).

Существует пять основных требований к питанию стареющего кота: высокая переваримость, полнорационность, сбалансированность и поддержание здоровья, и замедление процессов старения. Ветеринарный врач предоставит вам рекомендации по выбору оптимального корма для вашего кота в соответствии с его возрастом и состоянием здоровья.

Активность кота и уход за ним

Для поддержания веса и режима сна коту требуется физическая нагрузка в течение дня. Поощряйте его играть с любимой игрушкой – это самый простой способ поддерживать его в движении. К тому же кот, имеющий достаточную физическую нагрузку, будет лучше спать.

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Обязательно вычесывайте кота щеткой – это поможет обеспечить здоровье его кожи и шерсти. Стареющие коты становятся менее гибкими, им сложнее вылизываться, поэтому дополнительный уход за шерстью поможет поддержать здоровье.

Если вашему коту более 10 лет, следует посещать ветеринарного врача раз в 6 месяцев – это поможет диагностировать заболевание на ранних стадиях и поддерживать здоровье кота.

Когда стоит обратить дополнительное внимание на здоровье кота

Иногда признаки старения могут сигнализировать о более глубоких проблемах со здоровьем. Кошки склонны скрывать свои болезни, ущемляя свои движения или действия. Именно поэтому нужно подмечать любые незначительные изменения в поведении кота – например, плохое настроение, нежелание есть или прыгать на любимое место. При первых признаках следует обратиться к ветеринарному врачу, чтобы обеспечить коту наилучший уход.

Среди симптомов, которые могут указывать на заболевание:

потеря аппетита или веса;

частое мочеиспускание или жажда;

скованность в движениях, трудности с подъемом;

необычное поведение, тревожность, дезориентированность кота.

Итак, если вашему коту более 10 лет и вы начинаете замечать изменения в его облике и поведении, вам следует позаботиться о нем дополнительно. Устройте для кота удобную среду, позаботьтесь о рационе кота в зависимости от его потребностей и изменений в весе, обеспечивайте активность животного и соответствующий его возрасту уход.

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Наблюдайте за поведением кота и при тревожных изменениях обязательно обращайтесь к ветеринарному врачу. Помните, что вашему стареющему компаньону нужно посещать врача раз в 6 месяцев или при первых симптомах и изменениях в поведении. Своевременная диагностика поможет поддерживать здоровье кота на протяжении всей его жизни.

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