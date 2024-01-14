Ваши орхидеи будут цвести долго: эксперт поделился секретами по уходу

Зимой уход за орхидеями может потребовать некоторых адаптаций, поскольку цветы в это время должны находиться в покое. Комнатные растения должны быть защищены от сквозняков, перепадов температур и от перелива.

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Орхидеи также не любят пересыхание корневой системы, но перелив почвы тоже вредит корням цветов. Если орхидеи обильно расцвели, то важно знать, как продолжить этот процесс. Издание Express делится советами по поливу цветущих орхидей.

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Отмечается, что следует поливать цветущую орхидею раз в неделю и только тогда, когда корни просохнут. Также важно, чтобы корни цветов не были полностью погружены в почву. Когда корни орхидей торчат из горшка, растение получает дополнительную порцию кислорода, что очень важно для ее цветения.

Также эксперты издания советуют для цветущих орхидей применить сок из алоэ. Им можно протирать стебли и листья растения, а также подливать его в почву.

Для полива орхидей используют настойку: измельчите два-три листа алоэ и залейте литром отстоявшейся воды. Поставьте смесь в сутки в темное место, затем процедите и подливайте полученный раствор до корней орхидей раз в неделю.

Узнайте, где держать орхидею в квартире зимой, чтобы растение не страдало.

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