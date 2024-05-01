Ваши предки могли быть русскими, которые присоединились к казачеству: назван список фамилий

Период казацкой эпохи играет ключевую роль в летописи Украины. В те времена сформировалась значительная часть нынешних украинских фамилий.

Особые фамилии тогда получали русские, которые становились частью казачества. Об этом пишет RadioTrek.

Согласно истории, казаки славились своим зажигательным нравом и острым чувством юмора, всегда готовы наделить кого-то забавным прозвищем, которое впоследствии превращалось в фамилию. Их ряды пополняли многочисленные представители из-за рубежа, каждому из которых они находили особое прозвище, отражавшее его национальность.

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Казаки могли назвать россиян по следующему:

Москаль , Москаленко , Москалюк – эти фамилии наиболее распространены в этой категории, с десятками тысяч носителей среди украинцев.

, , – эти фамилии наиболее распространены в этой категории, с десятками тысяч носителей среди украинцев. Донец – происходит от Донского казацкого войска, и более 6 тысяч украинцев имеют эту фамилию.

– происходит от Донского казацкого войска, и более 6 тысяч украинцев имеют эту фамилию. Солдат, Солдатов, Солдатенко – указывают на службу в солдатских полках московского войска. В Украине насчитывается несколько тысяч носителей этих фамилий.

Болоховец – довольно редкая фамилия, которую имеет менее ста человек.

– довольно редкая фамилия, которую имеет менее ста человек. Торчанин – почти исчезнувшая фамилия, с несколькими десятками носителей в Украине.

Также следует отметить, что не всегда нужно было иметь российское происхождение для получения такого прозвища – иногда его присваивали даже тем, кто имел только связь с россией.

Напомним, ранее мы писали о фамилиях, которые пришли в Украину с печенегами.

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