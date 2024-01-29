Важный этап: как правильно ухаживать за кожей перед сном

Как обеспечить надлежащий уход за кожей перед сном? Есть много примеров вечерней рутины, но есть универсальная схема, которая подойдет в случае, если ваш косметолог не назначил другой уход.

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Утром акцентируется на защите кожи с использованием антиоксидантов и SPF-фактора. Ночью фокус переносится на отдых кожи и организма, устремляясь на ее восстановление. Об этом пишет Telegraf.

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Ночной уход включает в себя ингредиенты для питания, увлажнения и улучшения структуры кожи, пользуясь повышенной проницаемостью кожи. Такой уход важен не только днем, но перед сном. Основные правила:

Наносите средство за час-полтора до сна, чтобы дать ему время впитаться и обнаружить эффект, избегайте остатков на подушке. Выбирайте средство с учетом потребностей вашей кожи, возможно достаточно увлажняющего крема. Очищайте, питайте и увлажняйте кожу вечером. Ограничьте количество кислот до трех в ночном уходе, избегая избыточного количества. Тщательно следуйте инструкциям, поскольку некорректное использование может лишить средства эффективности.

Напомним, мы уже писали, как сделать свою кожу сияющей и гладкой.

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