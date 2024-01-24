Вблизи Иерусалима нашли редкую серебряную монету в возрасте 2500 лет (фото)

Археологи из Израильского управления древностей (IAA) обнаружили чрезвычайно редкую серебряную монету в возрасте 2500 лет, датируемую периодом Первого храма.

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Монета, которая, как полагают, была отчеканена в шестом или пятом веке до нашей эры во время правления персов Ахеменидов над Иудеей, была намеренно разрезана пополам, пишет Israel Antiquities Authority.

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Доктор Роберт Кул, глава нумизматического отдела IAA, сказал: "Монета чрезвычайно редка, присоединившись лишь к полудюжине монет этого типа, найденных во время археологических раскопок в стране".

Монета была обнаружена во время раскопок, предшествовавших расширению трассы 375, примерно в 10 милях к юго-западу от Иерусалима.

Археологические раскопки также обнаружили остатки "дома с четырьмя комнатами", типичного жилья того периода, свидетельствующего о поселении, датируемом седьмым веком до нашей эры в эпоху Первого храма. При раскопках в одной из комнат был найден сферический вес шекелей весом чуть меньше половины унции. Этот стандартизированный вес подчеркивает ранние доказательства организованной торговли, которая, вероятно, использовалась для взвешивания металлов, специй и других ценных товаров.

По словам Кула, эти находки дают ценную информацию о переходной фазе торговой практики в Иудее, когда торговля перешла от взвешивания серебряных монет к использованию монет. Первые монеты, происходящие из таких регионов как Древняя Греция, Кипр и Турция, начали появляться в земле Израиля в шестом и пятом веках до нашей эры.

Намеренное разрезание монеты на две половины, практика, известная как "hacksilver" или "hacksilbur", указывает на то, что общее принятие монет еще не было широко распространено в этот период.

Эли Эскусидо, директор Israel Antiquities Authority, подчеркнул важность визуальных деталей, надписей и дат на этих ранних монетах как важнейших источников археологической информации.

Эскусидо отметил: "Из-за такого крошечного объекта, как монета, становится возможным проследить процессы человеческого мышления и наблюдать, что наши экономические привычки оставались почти неизменными на протяжении тысячелетий — изменилась только технология".

Дальнейшие детали раскопок обнаружили каменную гирю шекель весом 11,07 г, украшенную древнеегипетским (иератическим) сокращением слова шекель. Археологи Михал Мермельштейн и Дэнни Бенаюн, руководители раскопок, объяснили, что этот вес служил эталоном в Королевстве Иуда, отражая тщательное измерение товаров на рынках.

Археологические данные свидетельствуют, что переход от торговли драгоценными металлами к стандартизированной чеканке монет был постепенным и сложным процессом.

Напомним, в Бразилии обнаружили захоронение в возрасте 9000 лет.

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