Вблизи Лондона нашли первое в истории полное римское ''погребение на кровати'' (фото)

Во время раскопок у виадука Холборн в центре Лондона археологи обнаружили пять редких римских дубовых гробов и, возможно, первое полное римское погребальное ложе, когда-либо найденное в Британии.

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Другие находки на этом месте включают в себя деревянные колодцы, которые, как считают, были частью средневековой дубильной мастерской, сообщает Музей Лондонской археологии (MOLA).

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На этом месте обнаружено чрезвычайное количество римских артефактов (43-410 гг. нашей эры), включая деревянные гробы и то, что, казалось, было погребальным ложем.

Сохраненные влажной грязью речного флота, дубовые гробы и погребальное ложе, которым почти 2000 лет, являются невероятно редкими находками. Ранее в Лондоне были найдены лишь три хорошо сохранившихся римских деревянных гроба. Здесь археологи уже обнаружили еще пять.

Погребальное ложе, найденное на этом месте, является первым полным образцом, когда-либо обнаруженным в Британии. Изготовлена ​​из высококачественного дуба, кровать имеет резные ножки, а соединения скреплены маленькими деревянными колышками.

Наряду с останками скелетов археологи обнаружили личные вещи, в частности бусины, стеклянный флакон и украшенную лампу, которые, как полагают, относятся к очень раннему римскому периоду в Британии – около 48-80 гг. нашей эры.

Другие артефакты, сопровождающие погребение на римском кладбище, включают дорогие украшения с агатом и янтарными бусинами.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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