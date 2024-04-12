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Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

Былим Елена

Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

Более 50 неизвестных науке видов животных обнаружили исследователи у острова Пасхи. Эти удивительные существа, среди которых кальмары, рыбы, кораллы, моллюски, морские звезды, стеклянные губки, морские ежи, крабы и приземистые омары, живут на хребте Салас-и-Гомес, являющегося частью цепи из 110 вулканических подводных гор.

Это открытие стало возможным благодаря экспедиции научно-исследовательского судна Falkor Института океана Шмидта, исследующего подводную среду у берегов Чили, пишет IFLScience.

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Исследователи не только нашли новые виды, но и наткнулись на самое глубокое в мире животное, которое зависит от фотосинтеза - Leptoseris, или морщинистый коралл.

Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

"Это подчеркивает, сколь важно защищать не только отдельные подводные горы, но и весь хребет", — говорит д-р Эрин Истон, главный научный сотрудник Шмидта. "Мы надеемся, что эти данные помогут создать новые морские охранные территории", – добавил ученый.

Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)
Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)
Вблизи острова Пасхи обнаружили более 50 неизвестных ранее видов морских существ (фото)

Экспедиция также провела гидрографическое исследование морского дна, в результате которого нанесено на карту 78 000 квадратных километров, включая шесть ранее не задокументированных подводных гор.

Подводные горы – это не просто живописные подводные горы, они служат очагами биоразнообразия, предоставляя жилье глубоководным кораллам, губкам, рыбам, головоногим моллюскам и ракообразным.

Это также пит-стопы для миграции китов, морских черепах, рыбы-меча, тунца и акул.

"Удивительные среды обитания и животные, которые мы обнаружили, показывают, как мало мы знаем об этом отдаленном регионе", — говорит д-р Хавьер Селланес. Эти экспедиции помогут сберечь эту уникальную экосистему, считает ученый.

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