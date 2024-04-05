Вблизи Сицилии в море обнаружили 600-летний военный шлем (фото)
Группа итальянских археологов в Ионическом море обнаружила металлический боевой шлем. Водолазы-ученые у побережья Сицилии нашли большой и круглый предмет, который выделялся среди других камней в морской глубине.
Они обнаружили, что это было старинное военное снаряжение, которое было полностью невредимым. Об этом сообщает News18.
Обнаруженный объект был найден за пределами небольшого острова Вендикари на юго-восточном побережье Сицилии. Шлем, вероятно, был изготовлен в конце 1400-1600 годов.
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Это шлем Cabasset или Capacete, которые являются испанскими и португальскими словами соответственно. Это означает, что историческое боевое снаряжение – иберийский стиль.
Этот тип шлема состоит из полусферической или овальной чашки с более или менее наклоненным гребнем вдоль всего края. В отдельных случаях низкий верхний гребень волнист или также усилен металлическими сферами.
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